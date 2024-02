Enquete-Kommission berichtet über Afghanistan-Einsatz

Berlin: Die Enquete-Kommission des Bundestags legt heute ihren Zwischenbericht zum 20-jährigen Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan vor. Das 330 Seiten umfassende Dokument, das dem NDR vorliegt, stellt dem militärischen Engagement am Hindukusch ein verheerendes Zeugnis aus. Deutschland sei mit seinen Partnern in Afghanistan strategisch gescheitert, kritisiert das Gremium. Eine fortlaufende, selbstkritische Bestandsaufnahme hinsichtlich der sehr hochgesteckten Ziele habe nicht ausreichend stattgefunden. Ihren Abschlussbericht mit konkreten Empfehlungen will die Enquete-Kommission im Frühjahr 2025 vorlegen. Der internationale Einsatz in Afghanistan begann nach den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001. Rund 160.000 deutsche Soldaten waren dabei im Einsatz, 59 kamen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 10:15 Uhr