Enja-Mitbegründer Matthias Winckelmann ist tot

Bevölkerung in Deutschland ist 2021 wieder gewachsen

Wiesbaden: Die Bevölkerung in Deutschland ist im vergangenen Jahr wieder leicht gewachsen. Das Statistische Bundesamt zählte demnach 82.000 Menschen mehr als 2020. Insgesamt lebten Ende des vergangenen Jahres 83,2 Millionen Menschen in Deutschland. Den Statistikern zufolge ist das Plus vor allem auf eine höhere Zuwanderung zurückzuführen. Gleichzeitig starben mehr Menschen als geboren wurden. In absoluten Zahlen wuchs die Bevölkerung in Bayern am stärksten, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg.

