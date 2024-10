Engpass bei Kochsalzlösung gefährdet ärtzliche Versorgung

Berlin: Ein anhaltender Engpass bei Kochsalzlösungen wird zunehmend zum Problem für Kliniken und Arztpraxen. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium berichtet, werden Kliniken in Deutschland bereits seit mehreren Monaten nur noch mit rund 80 Prozent der Bedarfe beliefert, zuletzt sogar nur noch mit rund 50 Prozent. Kochsalzlösungen sind lebenswichtig für Infusionen, Spülungen und Operationen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rechnet dem Bericht zufolge damit, dass die Engpässe noch Monate andauern. Der Apothekerverband Nordrhein erklärte, Kochsalzlösungen kosteten nur wenige Cent in der Produktion, seien aber unersetzbar in der Versorgung der Patienten. Die Politik müsse dringend mehr Verantwortung übernehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 06:30 Uhr