Englands Trainer Southgate nimmt seine Spieler in Schutz

London: Nach der Niederlage Englands gegen Italien im Finale der Fußball-Europameisterschaft hat Trainer Southgate die erfolglosen Elfmeterschützen verteidigt: Er habe die Spieler ausgewählt, er müsse dafür geradestehen. Am Ende der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Southgate wechselte in der letzten Minute deshalb Rashford und Sancho ein, die aber beide ihre Schüsse vergaben - ebenso wie Sako. Mit 4:3 gewann Italien das Match und feierte ausgelassen im Londoner Wembley-Stadion. Ihr Trainer Roberto Mancini widmete den Sieg allen Italienern: Man habe ihnen einen wunderschönen Monat der Freude geschenkt und sei sehr glücklich darüber. In Italien und auch in Deutschland feierten Tausende Anhänger die Azzurri bis in den frühen Morgen hinein. In Augsburg, Bayreuth, München, Nürnberg, Regensburg und Weiden versammelten sich Fans auf den Straßen. Überall blieb es nach Angaben der Polizei friedlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 09:00 Uhr