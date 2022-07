Englands Fußballerinnen ziehen bei der EM ins Finale ein

Verdi verteidigt Warnstreiks bei der Lufthansa

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa hat am frühen Morgen der angekündigte Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Vorsorglich hatte die Fluggesellschaft mehr als 1.000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Zu Einschränkungen kommt es außerdem an zahlreichen anderen Flughäfen. Betroffen sind rund 134.000 Passagiere. Aufgerufen zu den Arbeitsniederlegungen hatte die Gewerkschaft Verdi. Deren Sekretär Dennis Dacke verteidigte den Schritt. Dem BR sagte er, die Lufthansa habe die Maßnahme "selbst provoziert". Das Unternehmen habe in den vergangenen beiden Tarifverhandlungsrunden keine "grundsätzliche Bereitschaft" gezeigt, Verdi entgegenzukommen. Wörtlich sagte Dacke: "Wenn man keine Kompromissbereitschaft zeigt, muss man mit den Konsequenzen als Airline leben." Die Gewerkschaft verlangt 9,5 Prozent mehr Gehalt für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2022 07:00 Uhr