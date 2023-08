England zieht nach Spanien ins Frauen-WM-Finale ein

Sydney: Spanien und England bestreiten das Finale der Frauen-Fußball-WM. Die Engländerinnen schlugen am Mittag im zweiten Halbfinale die Gastgeberinnen aus Australien mit 3:1. Bereits gestern hatte Spanien im ersten Halbfinale Schweden mit 2:1 besiegt. Australien und Schweden bestreiten nun am Samstag das Spiel um Platz drei. Am Sonntag entscheidet sich dann, wer die neuen Fußball-Weltmeisterinnen werden. Sowohl für Spanien als auch England wäre es der erste WM-Titel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 15:00 Uhr