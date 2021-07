England will Maskenpflicht beenden und Abstandsgebot aufheben

Nachrichtenarchiv - 05.07.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Premierminister Johnson hält an seinem Plan fest, in 14 Tagen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot in England aufzuheben. Er räumte zwar ein, die Pandemie sei noch nicht vorbei und Großbritannien müsse sich auf weitere Todesfälle einstellen. Johnson verwies aber auch auf das gute Sommerwetter und die anstehenden Schulferien. Da aktuell die Fallzahlen allerdings wieder steigen, soll die endgültige Entscheidung über die weitreichenden Lockerungen erst in einer Woche fallen. Die Opposition fordert, wenigstens an der Maskenpflicht festzuhalten. Dabei geht es nur um die Vorgaben für England. Schottland, Wales und Nordirland machen eine eigene Corona-Politik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 20:00 Uhr