England und USA trennen sich bei Fußball-WM torlos

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Bewölkt und regnerisch, Höchstwerte um 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst gebietsweise neblig-trüb und regnerisch. Am Nachmittag von Südwesten her Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 5 und 8 Grad. Kommende Nacht vor allem in den Bergen meist klar, in Tallagen Nebel. Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Morgen und auch am Montag und Dienstag oft bewölkt oder neblig- trüb. Am Dienstag Regen, im Bergland Schnee. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2022 06:00 Uhr