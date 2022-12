England und Frankreich sind im WM-Viertelfinale

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: England steht im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar. Das Team von Trainer Gareth Southgate schlug die Mannschaft aus dem Senegal mit 3 zu 0 und trifft in der nächsten Runde auf Frankreich. Der Titelverteidiger hatte sich am Nachmittag mit 3 zu 1 gegen Polen durchgesetzt. Morgen beginnt die zweite Hälfte des Achtelfinales. Dann fordert Deutschlands Vorrunden-Bezwinger Japan Kroatien heraus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 22:00 Uhr