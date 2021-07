England steht erstmals im Finale einer Fußball-EM

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: England steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Das Team von Trainer Southgate setzte sich in der Verlängerung mit 2:1 gegen Dänemark durch. Im Wembleystadion erzielten die Dänen das erste Tor, nach diesem Freistoßtreffer waren die Engländer aber dominierend und konnten ausgleichen. Das entscheidende Tor fiel erst durch einen Elfmeter in der 104. Minute. Das Endspiel Italien gegen England findet am Sonntag statt. Die Engländer sind bei einer Europameisterschaft noch nie ins Finale gekommen. Ihr einziger Titel stammt aus dem Jahr 1966, als die Mannschaft die Weltmeisterschaft gewann.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 23:45 Uhr