England siegt in EM-Vorrundenspiel mit 1:0 gegen Serbien

Gelsenkirchen: Bei der heimischen Fußball-EM hat England am Abend Serbien mit 1:0 besiegt. Das Tor schoss der Ex-Dortmunder Bellingham per Kopf in der 13. Minute. Zuvor hatten sich Dänemark und Slowenien 1:1 unentschieden getrennt. Die Niederlande gewannen gegen Polen mit 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 23:00 Uhr