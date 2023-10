England löst Ticket für EM 2024 in Deutschland

London: England hat sich für die Fußball-EM nächstes Jahr in Deutschland qualifiziert. Die Three Lions gewannen gegen Italien mit 3:1. Der Titelverteidiger muss damit um das EM-Ticket bangen. Insgesamt stehen nun neun der 24 Endrunden-Teilnehmer fest. Vor allen EM-Qualifikationsspielen war am Abend mit Schweigeminuten der Terroropfer in Belgien und Israel gedacht worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 01:00 Uhr