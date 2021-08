England hebt Quarantäne-Pflicht für Corona-Geimpfte aus der EU und den USA auf

Corona-Verstöße bringen Kommunen viel Geld ein

München: Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen haben den bayerischen Kommunen zusätzliche Einnahmen beschert. Allein in der Landeshauptstadt habe sich das Bußgeldaufkommen auf fast 2,1 Millionen Euro summiert, teilte das Kreisverwaltungsreferat mit. In Nürnberg wurden Geldstrafen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro verhängt. Wie viel davon tatsächlich gezahlt wurde, kann das Gesundheitsamt allerdings nicht sagen. Um die vielen Anzeigen abzuarbeiten, haben die Städte zum Teil die Mitarbeiterzahl in der Bußgeldstelle aufgestockt. Allein in München gingen seit März 2020 mehr als 35 000 Anzeigen ein, laut der Behörde hat sich damit das Aufkommen seit Beginn der Pandemie mehr als verdoppelt. Auch in Nürnberg und Regenburg gab es einen ähnlich hohen Anstieg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2021 07:00 Uhr