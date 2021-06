Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft hat England gegen Kroatien mit 1:0 gewonnen. In einer Stunde treffen dann Österreich und Nordmazedonien in Bukarest aufeinander. Am späteren Abend dann die Partie Niederlande gegen Ukraine.

