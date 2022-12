England folgt Frankreich ins WM-Viertelfinale

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist die englische Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Die Engländer setzten sich am Abend mit 3:0 gegen den Senegal durch. In der Runde der letzten Acht trifft das Team von der Insel nun auf Titelverteidiger Frankreich. Die Franzosen hatten zuvor mit 3:1 gegen Polen gewonnen. - Heute stehen bei der WM zwei weitere Achtelfinals auf dem Programm: Japan spielt am Nachmittag gegen Kroatien und Rekordweltmeister Brasilien am Abend gegen Südkorea.

