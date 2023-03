Energiewende macht laut Netzbetreibern drei neue Hochspannungstrassen in Bayern erforderlich

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen, Höchstwerte 13 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag schauerartige Regenfälle - allmählich klart es aber von Nordwesten her auf. Dazu windig bei 13 bis 17 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt, einzelne Schauer, vor allem an den Alpen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Am Wochenende bleibt es windig und wechselhaft. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Am Montag auch Schneeregen möglich bei 2 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2023 15:00 Uhr