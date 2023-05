Energieversorger senken ihre Preise wieder deutlich

Meldungsarchiv - 22.05.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die sinkenden Preise an den Energiebörsen kommen mittlerweile auch bei vielen Strom- und Gaskunden an. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, senken im Mai, Juni und Juli insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife für die Verbraucher. Strom wird demnach im Schnitt um 14 Prozent günstiger, Gas um 23 Prozent. Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, heißt es in einer Analyse des Vergleichsportals Verivox, auf das sich die SZ bezieht. Verbraucherschützer warnen laut der Zeitung aber davor, nur auf die günstigsten Anbieter zu schauen. Gerade mit sogenannten Energiediscountern habe es während der Energiekrise immer wieder Probleme gegeben, heißt es von Seiten der Verbraucherzentralen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 08:00 Uhr