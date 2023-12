Energieverbrauch von Gebäuden soll stark sinken

Brüssel: Gebäude in der EU sollen in Zukunft deutlich weniger Energie verbrauchen. Darauf haben sich das Europaparlament und die EU-Mitgliedstaaten gestern Abend geeinigt. Konkret soll der Energieverbrauch von Wohngebäuden bis 2035 im Schnitt um 20 bis 22 Prozent sinken. Einen individuellen Sanierungszwang von privaten Häusern soll es, anders als zwischenzeitlich von einigen befürchtet, aber nicht geben. Hauseigentümerverbände hatten davor gewarnt, dass ältere Gebäude bei einer verbindlichen Renovierungspflicht an Wert verlieren könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 07:00 Uhr