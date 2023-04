Energiepreispauschale an zwei Millionen Studenten ausgezahlt

Kurzmeldung ein/ausklappen Macron hofft auf Vermittlung Chinas im Ukraine-Krieg

Peking: Der französische Präsident Macron hat bei seinem Besuch in China mit Staats- und Parteichef Xi über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Wörtlich sagte der französische Präsident zu Xi: "Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann, um Russland zur Vernunft und alle Beteiligten an den Verhandlungstisch zu bringen." Der chinesische Präsident lobte seinerseits die Beziehungen zwischen beiden Ländern, bei denen eine "positive und regelmäßige Entwicklung" zu verzeichnen sei. Macron ist derzeit zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China. Gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidenten von der Leyen will er will Xi dazu bewegen, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen. China hatte zwar einen "Friedensplan" vorgelegt, bislang die russische Invasion aber nicht verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2023 12:00 Uhr