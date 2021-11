Energiepreise und Inflation - Linke und AfD fordern Konsequenzen von neuer Bundesregierung

Nachrichtenarchiv - 01.11.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts drastisch steigender Energiepreise und der daraus resultierenden Inflation fordern Linke und AfD ein schnelles Handeln der künftigen Ampel-Regierung. Linkenfraktionschef Bartsch schlägt im Redaktionsnetzwerk Deutschland vor, die geplante Erhöhung des CO2-Preises um 20 Prozent ab Januar zu streichen. Das gesamte Marktmodell müsse vor dem Hintergrund der Preisexplosion auf den Prüfstand, so Bartsch. Eine Ampel-Regierung müsse sicherstellen, dass die Energiepreise für die Bürger bezahlbar blieben. So sollten die Strompreise gesenkt und Strom- und Gassperren verboten werden. Die AfD macht in einem Sofortprogramm, das der Neuen Osnabrücker Zeitung vorliegt, acht Vorschläge, mit denen die künftige Regierung die sozialen Folgen der Inflation abwenden soll. Es enthält unter anderem eine Anhebung der Hartz-IV-Leistungen und des Grundfreibetrags um fast 3.000 Euro sowie die Rücknahme der CO2-Besteuerung. Auch die Umsatzsteuer für Strom, Gas und Heizöl soll demnach bis Ende nächsten Jahres ausgesetzt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.11.2021 03:00 Uhr