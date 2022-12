Energiepreise sorgen für Verunsicherung in den Unternehmen

Kurzmeldung ein/ausklappen Mehr als 50 Tote bei Schneesturm in den USA

Buffalo: In den USA sind in den vergangenen Tagen bei extremer Kälte und starkem Schneefall mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Am schwersten betroffen ist die Stadt Buffalo im Bundesstaat New York. Hier kam es zu stundenlangen Stromausfällen. Tote wurden in ihren Autos oder unter Schneewehen gefunden. Die Stadt war über die Weihnachtsfeiertage zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Rettungskräfte konnten besonders betroffene Bezirke nicht erreichen. Präsident Biden drückte auf Twitter den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er sagte dem Bundesstaat Bundeshilfe zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2022 08:00 Uhr