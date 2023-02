Energiepreise sind seit Kriegsbeginn durchweg gestiegen

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Badetoten ist im Vorjahr wieder gestiegen

Bad Nenndorf: Nahezu täglich ist im vergangenen Jahr ein Mensch in Deutschland ertrunken. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG, spricht von 355 Toten an den Küsten, in Flüssen, Seen und Schwimmbädern. Das war ein Anstieg von 19 Prozent gegenüber 2021. DLRG-Präsidentin Vogt erklärte im niedersächsischen Bad Nenndorf, man müsse sich Sorgen machen um die Schwimmfähigkeiten in Deutschland. So könne jedes fünfte Kind nicht schwimmen. Was an den Schulen im Schwimm-Unterricht versäumt werde, könne die DLRG nicht mehr aufholen, so Vogt.

