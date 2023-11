Energiepreisbremsen werden laut Scholz zum Jahresbeginn beendet

Berlin: In seiner Regierungserklärung hat Bundeskanzler Scholz das Ende der Energiepreisbremsen zum Jahresbeginn bestätigt. Als Grund nannte er Strom- und Gastarife, die spürbar unterhalb der Preise im vergangenen Winter liegen. Er vermied es, die vom Verfassungsgericht verworfene Haushaltspraxis als Fehler zu bezeichnen. Zugleich stimmte der Kanzler die Bevölkerung auf die schwierigen Folgen des Karlsruher Haushalts-Urteils ein. Das Urteil schaffe eine neue Realität, die es schwieriger mache, wichtige Ziele zu erreichen, sagte der SPD-Politiker. Für die Bürgerinnen und Bürger ändere das Urteil aber nichts. An den politischen Prioritäten seiner Regierung will Scholz weiter festhalten. Deutschland stehe vor Herausforderungen, wie man sie in dieser Härte noch nie erlebt habe. Die von der Bundesregierung beschlossenen Ausgaben für Nothilfen seien nötig und richtig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2023 10:45 Uhr