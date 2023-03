Energiekrise bremst Wachstum

Meldungsarchiv - 22.03.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Energiekrise ist nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen noch nicht vorbei. Die Expertinnen und Experten warnen in ihrer Konjunkturprognose für das laufende und kommende Jahr, dass es im nächsten Winter wieder zu explodierenden Preisen und sogar einer Gasmangel-Lage kommen kann. Bei einem strengen Winter, so die Ökonomin Grimm, reichten die Gasspeicher nur für zwei Monate. Ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr haben die Wirtschaftsexperten leicht angehoben: Statt minus - erwarten sie nun plus 0,2 Prozent. Für das kommende Jahr rechnen sie mit einem Wachstum von 1,3 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2023 18:15 Uhr