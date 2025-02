Energiekonzern Uniper zahlt Milliardensummen an Staat zurück

Düsseldorf: Der einst kriselnden Energieversorger Uniper zahlt milliardenschwere Beihilfen zurück. Es sei geplant, dass noch in diesem Quartal 2,6 Milliarden Euro an den Staat zurückfließen, hieß es bei der Vorlage des Geschäftsberichts von 2024. Der Konzern kommt damit einer Auflage der EU-Kommission nach. Uniper gehört seit 2022 fast vollständig dem Bund. Der Energieversorger war in finanzielle Schieflage geraten, als Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs seine Gaslieferungen einstellte.

