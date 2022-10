Energieexpertinnen rechnen mit dauerhaft höheren Preisen

Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig; später einzelne Nebelfelder. Abkühlung auf 11 bis 6 Grad. Am Samstag und am Sonntag nach örtlichem Nebel Sonne und Wolken. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2022 20:00 Uhr