Energiedienstleister rechnet heuer mit großen Kostensteigerungen für Gaskunden

Meldungsarchiv - 13.04.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Energiedienstleister Ista hat mehr als 87.000 Heizkostenabrechnungen in Bayern ausgewertet. Demnach deckten Mieter mit Gasheizungen im Durchschnitt ihre Kosten mit dem, was sie Voraus bezahlt haben und müssen nicht mit Nachzahlungen für das vergangene Jahr rechnen. Den Angaben von Ista zufolge werden unter Berücksichtigung der Dezemberhilfe durchschnittlich 6,7 Cent für eine Kilowattstunde fällig. Das ist kaum mehr als zuvor. Für das laufende Jahr rechnet der Energiedienstleister aber mit enormen Kostensteigerungen. Bei Erdgas geht Ista in einer Musterrechnung für eine 70-Quadratmeter-Wohnung von einem Plus zwischen 80 und 116 Prozent aus. Zudem ergibt die Auswertung der Heizkostenabrechnung, dass in Bayern beim Heizen bislang rund vier Prozent gespart wurden. Bundesweit waren es im Duchschnitt sieben Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 08:00 Uhr