Energie-Härtefallhilfen für Mittelstand wurden bisher kaum abgerufen

Meldungsarchiv - 22.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die staatlichen Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen wegen der gestiegenen Energiepreise werden offenbar kaum abgerufen. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" wurde bisher nur gut ein Prozent der angesetzten Haushaltsmittel beantragt. Die größte Nachfrage herrscht demnach bei Restaurants, Hotels und Bäckereien. Das Wirtschaftsministerium sieht den Grund in den inzwischen wieder deutlich gesunkenen Energiepreisen. Der Zentralverband des Deutschen Bäckereihandwerks kritisiert, die Kriterien seien so eng formuliert, dass kaum eine Handwerksbäckerei als Härtefall anerkannt werde. Dabei sei die Situation vieler Betriebe "nach wie vor angespannt".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 10:00 Uhr