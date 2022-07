Energie-Expertin warnt vor "brutalen" Preissteigerungen

Heil warnt vor Fachkräftemangel als Wirtschaftsbremse

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil hat davor gewarnt, dass der Fachkräftemangel zur Wirschaftsbremse in Deutschland wird. In der Krise seien viele Menschen aus ihrem ursprünglichen Arbeitsumfeld in Bereiche mit besseren Arbeits- und Lohnbedingungen abgewandert, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Heil appellierte daher an die Verantwortung der Arbeitgeber. Mit Blick auf den Personalmangel an deutschen Flughäfen forderte er einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Luftfahrtbranche. Der SPD-Politiker kündigte ein neues Zuwanderungsgesetz an, um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Darüber hinaus müsse auch die Erwerbstätigkeitsquote von Frauen angehoben werden.

