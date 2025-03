Endergebnis der Bundestagswahl: BSW bleibt unter 5 Prozent

Berlin: Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat den Einzug in den Bundestag verpasst. Das zeigt das amtliche Endergebnis, das die Bundeswahlleiterin am Vormittag vorgestellt hat. Demnach hat das BSW 4,98 Prozent der Stimmen erhalten. Im vorläufigen amtlichen Endergebnis waren es noch 4,97 Prozent. Partreichefin Wagenknecht hatte schon vorher angekündigt, gegen das amtliche Endergebnis Einspruch beim Bundestag einzulegen. Zuvor hatte das BSW schon vor mehreren Gerichten versucht, eine Neuauszählung zu erwirken. Das BSW ist bei der Bundestagswahl so knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert wie noch keine andere Partei vor ihr.

