Ende von Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket

Nachrichtenarchiv - 01.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bahn- und Busfahren wird ab heute wieder deutlich teurer, das 9-Euro-Ticket ist ausgelaufen, ebenso der sogenannte Tankrabatt. Autofahrer müssen mit steigenden Spritpreisen rechnen. Der Bundesverband Freier Tankstellen rechnet deshalb mit einem deutlichen Preisaufschlag schon in den frühen Morgenstunden. In der Debatte um das nächste Entlastungspaket hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund monatliche Direktzahlungen unter Berücksichtigung der Kinderzahl an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen gefordert. Diese sollten in monatlichen Teilbeträgen entlastet werden, schlug Hauptgeschäftsführer Landsberg im RedaktionsNetzwerk Deutschland vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2022 01:00 Uhr