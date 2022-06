Ende der Kurzarbeit am Flughafen München

Nachrichtenarchiv - 01.06.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach mehr als zwei Jahren gibt es von heute an am Flughafen München keine Kurzarbeit mehr. Das hat ein Sprecher auf BR-Anfrage bestätigt. Pandemiebedingt waren bis zu 70 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen. Zuletzt waren noch etwa 2000 Beschäftigte davon betroffen. Mittlerweile werden durchschnittlich rund 850 Starts und Landungen am Tag abgewickelt. Vor Corona waren es etwa 1200.

01.06.2022 13:15 Uhr