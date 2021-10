Ende der Gratistests: Kritik von FDP und Grünen

Künftiger Kanzler Schallenberg beruft Linhart zum österreichischen Außenminister

Wien: Nach dem Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz tritt der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg heute seine Nachfolge an. Bundespräsident van der Bellen wird den 52-Jährigen am Mittag vereidigen. Nachfolger von Schallenberg als Außenminister wird Michael Linhart, er war bisher Botschafter in Frankreich. Das hat eine Sprecherin am Morgen in Wien mitgeteilt. Kurz war zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdachts gegen ihn und mehrere Mitarbeiter ermittelt. Kurz weist die Vorwürfe zurück. Die Grünen hatten seinen Rücktritt aber zur Bedingung für eine Weiterführung der Koalition mit der ÖVP gemacht. Kurz wird nun Fraktionschef der ÖVP, außerdem bleibt er ihr Parteivorsitzender.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 09:00 Uhr