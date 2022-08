Empörung nach Holocaust-Vergleich von Abbas reißt nicht ab

Nachrichtenarchiv - 17.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Abbas häufen sich die empörten Reaktionen. Neben Bundeskanzler Scholz und Deutschlands Botschafter in Israel, Seibert, hat sich nun auch Altbundeskanzlerin Merkel entsetzt geäußert. Abbas' Äußerung sei ein inakzeptabler Versuch, die NS-Verbrechen zu relativieren. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, betonte, Abbas habe das Andenken an die Opfer des Holocaust mit Füßen getreten. Abbas hatte gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzler Scholz das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser als vielfachen Holocaust bezeichnet. Scholz sagte zunächst nichts dazu. Auch daran gab es Kritik: Aus der Opposition, aber auch von jüdischen Verbänden. Inzwischen ist Abbas etwas zurückgerudert. Er betonte, dass er nicht die Einzigartigkeit des Holocaust bestreiten wollte.

