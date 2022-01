Emma Aicher knackt Olympia-Norm bei Weltcup in Slowenien

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

zum Wintersport: Beim Weltcup-Slalom der Damen in Kranjska Gora in Slowenien hat es Lena Dürr nur auf Rang vier geschafft. Platz eins ging an die Slowakin Petra Vlhova. Und die 18-jährige Emma Aicher konnte sich bei dem Lauf ihr Ticket für die Winterspiele in Peking sichern. Einen Erfolg feierte auch Laura Nolte - beim Bob-Weltcup auf ihrer Heimbahn in Winterberg holte sie sich gemeinsam mit ihrer Anschieberin Deborah Levi den Sieg. Auf Platz zwei fuhr Vizeweltmeisterin Kim Kalicki mit Leonie Fiebig. Schlechter lief es für die Biathleten: Beim Heim-Weltcup in Oberhof schaffte es Roman Rees im Verfolgungsrennen als bester Deutscher nur auf Platz sechs. Erik Lesser wurde Achter. Der Sieg ging an den Franzosen Quentin Fillon Maillet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 14:00 Uhr