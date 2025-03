"Emilia Perez" triumphiert bei César-Filmpreisen

Paris: Das Musical-Drama "Emilia Pérez" ist der große Gewinner bei den französischen César-Filmpreisen. Das Werk von Regisseur Jacques Audiard erhielt am Abend sieben Auszeichnungen, darunter die für den besten Film, die beste Regie und die beste Adaptation. Der spanischsprachige Film handelt vom Boss eines mexikanischen Drogenkartells, der sein Geschlecht zur Frau angleicht. Das Drama ist mit 13 Nominierungen auch Topfavorit bei den Oscars, die in der Nacht zum Montag vergeben werden. Der César für den besten ausländischen Film ging an die britische Produktion "The Zone of Interest", der Ehrenpreis an US-Schauspielerin Julia Roberts.

