Emeritierter Papst Benedikt der Sechzehnte ist tot

Berlin: In seiner Neujahrsansprache ruft Kanzler Scholz dazu auf, angesichts der aktuellen Krisen zusammenzustehen. "Unser Zusammenhalt ist unser größtes Pfund", sagt er in der Ansprache, die am Abend im Ersten ausgestrahlt wird. Scholz betont darin, dass ein "schweres Jahr" zu Ende geht. Der russische Überfall auf die Ukraine habe Deutschland auf eine harte Probe gestellt. Viele Menschen machten sich Sorgen wegen des Kriegs, so Scholz. Aber Deutschland sei nicht eingeknickt, als Russland im Sommer den Gashahn zugedreht habe. Und anders als in manch anderer Krise seien auch die Europäische Union und die Nato nicht gespalten. Scholz betont in seiner Neujahrsansprache auch die deutsche Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine - Zitat: „Dass wir helfen in solcher Not, das zeichnet uns aus.“ Zudem würdigt der Kanzler Innovationen zugunsten von Umwelt und Klima. Deutschland sei ein Land, das mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft arbeite.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2022 15:15 Uhr