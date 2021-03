EMA stellt sich vorerst hinter Astrazeneca

Söder plädiert für Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer

München: Abschlussklassen und Viertklässler sollen nach den Osterferien auch in Corona-Hotspots weiter in die Schule gehen dürfen - dann aber voraussichtlich verbunden mit einer Testpflicht. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach der Kabinettssitzung an. Das Kultusministerium will ein entsprechendes Konzept vorlegen. Söder betonte außerdem, Bayern werde an der "Notbremse" festhalten: sollte die Sieben-Tage-Inzidenz über den Wert von 100 steigen, würden Lockerungen wieder rückgängig gemacht. Er warnte davor, von dieser Zahl abzuweichen. Sorge bereitet Söder ein möglicher Urlauber-Ansturm auf die spanische Insel Mallorca, die inzwischen nicht mehr als Risikogebiet eingestuft wird. Er fordert deshalb eine Testpflicht für Reise-Rückkehrer. Die Test-Kapazitäten an den bayerischen Flughäfen will Söder erhöhen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 14:00 Uhr