EMA lässt Moderna-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zu

Olympische Spiele in Tokio sind eröffnet

Tokio: Die Olympischen Sommerspiele in der japanischen Hauptstadt sind offziell eröffnet. Kaiser Naruhito sprach die traditionelle Begrüßungsformel. Zuvor betonte IOC-Präsident Bach in seiner Rede die vereinigende Kraft des Sports. Es sei ein Tag der Hoffnung, auch wenn die Spiele ganz anders seien, als man es sich vorgestellt habe. Bei der Zeremonie vor fast leeren Rängen in der Arena in Tokio waren 206 Teams aus aller Welt eingezogen. Die deutschen Athleten wurden von der Beach-Vollyeballerin Laura Ludwig und dem Wasserspringer Patrick Hausding angeführt. Vor der Arena hatten Hunderte Olympia-Gegner gegen die Spiele protestiert, viele Japaner haben Angst, dass durch die internationale Veranstaltung die Corona-Zahlen wieder steigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2021 17:00 Uhr