EMA lässt erstmals Corona-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zu

Grüne ringen um Ministerposten im Bund

Berlin: Bei den Grünen gibt es offenbar noch Abstimmungsbedarf über die Besetzung von Ministerposten in der künftigen Bundesregierung. Bundesgeschäftsführer Kellner sagte, die Beratungen über die personelle Aufstellung dauerten noch an. Ursprünglich hatten die Grünen die Liste heute Nachmittag bekanntgeben wollen, damit die Parteibasis damit beginnen kann, über die Personalien und den Koalitionsvertrag abzustimmen. Laut Kellner soll die Urabstimmung nun morgen starten. Grünen-Parteichef Habeck sagte, er habe in den letzten Tagen und Wochen nirgendwo in seiner Partei Begeisterung feststellen könne. Ihm zufolge liegt das aber nicht an den Koalitionsverhandlungen, sondern an der aktuellen Corona-Lage. Habeck stellte schärfere Maßnahmen in Aussicht, sollte nicht bald eine Kehrtwende bei den Ansteckungszahlen erkennbar sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 17:00 Uhr