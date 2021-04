EMA-Impfexperte sieht Verbindung von Astrazeneca-Stoff zu Thrombosen

Berlin: In der Diskussion über weitere Lockdown-Maßnahmen hat SPD-Kanzlerkandidat Scholz indirekt scharfe Kritik an CDU-Chef Laschet geäußert. Nordrhein-Westfalen halte schon die bisherigen Vereinbarungen zur Pandemiebekämpfung nicht ein, sagte Scholz. Insofern helfe es nicht, - Zitat - "sich mal irgendwo zu treffen", sondern die erforderlichen Entscheidungen müssten gut vorbereitet und vor allem dann auch umgesetzt werden. Der saarländische Ministerpräsident Hans von der CDU sieht momentan keinen Grund, das für den 12. April geplante Bund-Länder-Treffen vorzuziehen. Die Beschlüsse müssten länger als 24 Stunden Bestand haben, sagte er. FDP-Chef Lindner nannte das Vorgehen Laschets aktionistisch. Der CDU-Chef hatte vorgeschlagen, die nächsten Bund-Länder-Beratungen vorzuziehen und dabei einen sogenannten Brücken-Lockdown ins Gespräch gebracht. Dieser solle zwei bis drei Wochen dauern, so Laschet. In dieser Zeit sollten mehr Menschen geimpft sein.

Brüssel: Ein führender Vertreter der Europäischen Arzneimittelbehörde hat erklärt, dass es eine klare Verbindung zwischen dem Auftreten von Thrombosen und dem Impfstoff von Astrazeneca gebe. Der Chef der Impfstoff-Analyse-Abteilung, Marco Cavaleri, sagte in einem Interview, man kenne aber noch nicht die Ursache der Reaktion. Die EMA selbst wies darauf hin, dass es noch keine Entscheidung in der Sache gebe. Diese werde morgen oder übermorgen fallen. Astrazeneca hatte bisher erklärt, Studien hätten keine erhöhte Thrombose-Gefahr gezeigt. Die EMA wiederum betonte stets, dass die Vorteile einer Impfung mit dem Mittel die Risiken deutlich überwögen. In Deutschland hatte es 31 Fälle von Hirn-Thrombosen gegeben - neun verliefen tödlich.

Nürnberg: Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Bundesagentur für Arbeit zahlreiche Hinweise auf möglichen Betrug beim Kurzarbeitergeld bekommen. Bis Ende Februar waren es fast 4.700. Eine Sprecherin der Behörde betonte, dass es sich um Hinweise handelt - und nicht um konkrete Verdachtsfälle oder gar bestätigte Verstöße. In 337 Fällen habe man die Hinweise an Ermittlungsbehörden übergeben. Bei den meisten gind es nach BA-Angaben um den Vorwurf, dass Arbeitszeit manipuliert wurde - also Kurzarbeit für Beschäftigte angemeldet wurde, obwohl diese gleich viel oder sogar mehr als zuvor gearbeitet haben.

Berlin: Die Bundeswehr hat ihren neuen Freiwilligendienst für den Heimatschutz heute mit 325 Rekruten begonnen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, die Zahl der Bewerber sei deutlich größer gewesen als erwartet. Das zeige, dass sich viele junge Menschen für das Land engagieren wollten. Der Name Heimatschutz sei bewusst gewählt und korrigiere frühere Fehler, diesen Begriff den Rechten zu überlassen. Nach Angaben der Bundeswehr gab es 9.000 Bewerber für das Programm. Unter den ersten Rekruten sind 16 Prozent Frauen. Der Dienst besteht aus einer siebenmonatigen militärischen Ausbildung und Reservisteneinsätzen in den folgenden sechs Jahren.

Jerusalem: Zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat Staatspräsident Rivlin den amtierenden Ministerpräsidenten Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Rivlin betonte, zwar verfüge momentan niemand über eine Mehrheit im Parlament. Netanjahu habe aber etwas bessere Chancen als andere. Angesichts des Korruptionsprozesses gegen den Regierungschef sei es keine leichte Entscheidung gewesen, so der Präsident. Netanjahu hatte zuvor bei Beratungen der Parteichefs mehr Empfehlungen der Abgeordneten erhalten als Oppositionsführer Lapid. Die Regierungsbildung bleibt auch nach der vierten Parlamentswahl binnen vier Jahren in Israel schwierig.

Ingolstadt: Im sogenannten Raserprozess ist das Urteil gesprochen. Der Anklagte muss drei Jahren und sechs Monate in Haft. Der Mann hatte im Oktober 2019 auf der A 9 bei Manching einen Unfall verursacht. Er war mit über 200 Kilometer pro Stunde unterwegs - erlaubt war halb soviel. Als ein anderes Fahrzeug die Spur wechselte, prallte der Angeklagte auf den Wagen des 22-jährigen Fahrer. Dieser starb noch am Unfallort.

Amsterdam: Rund ein Jahr nach dem Diebstahl eines Gemäldes von Vincent van Gogh aus einem Museum in den Niederlanden hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 58-Jährige wird auch verdächtigt, ein Gemälde von Frans Hals gestohlen zu haben. Die beiden Gemälde sind allerdings noch nicht gefunden worden. Es handelt sich um "Pfarrgarten in Nuenen" von van Gogh und "Zwei lachende Jungen" von Hals. Jedes Kunstwerk ist mehrere Millionen Euro wert. Weitere Einzelheiten hat die Polizei bisher nicht bekanntgegeben.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem in Alpennähe Schnee