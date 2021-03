EMA hält vorerst an Astrazeneca-Empfehlung fest

Amsterdam: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hält weiter am Corona-Impfstoff von Astrazeneca fest. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff ursächlich für die Bildung einer seltenen Form von Blutgerinnseln verantwortlich sei, sagte EMA-Chefin Cooke. Ein möglicher Zusammenhang müsse aber geprüft werden. Die EMA wird die Ergebnisse am Donnerstag vorstellen. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek äußerte im BR die Hoffnung, dass rasch klar ist, wie es mit dem Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers weitergeht. Er verteidigte die Entscheidung, wegen sieben Fällen von seltenen Thrombosen die Vergabe von Astrazeneca in Deutschland zu stoppen. Die Politik folge der Wissenschaft, weil es um das Vertrauen in den Impfstoff gehe, so Holetschek. Im Gegensatz zur EMA bewertet das Paul-Ehrlich-Institut das Auftreten der Blutgerinnsel im Hirn als statistisch auffällig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 21:00 Uhr