EMA hält Thrombose nicht für Nebenwirkung von AstraZeneca-Impfung

Brüssel: Nachdem nach AstraZeneca-Impfungen vereinzelt schwere Gesundheitsprobleme aufgetreten sind, hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA Daten ausgewertet. Sie stammen aus Großbritannien, wo es laut EMA bei rund fünf Millionen Impfungen insgesamt 41 Mal zu einem allergischen Schock gekommen ist. Wie die Behörde mitteilte, ist diese Reaktion nicht ungewöhnlich bei einer Impfung. Die EMA habe damit von Anfang an gerechnet und die Möglichkeit einer anaphylaktischen Reaktion auch in die Liste möglicher, seltener Nebenwirkungen aufgenommen, hieß es. Was Fälle von Thrombose nach einer Impfung mit AstraZeneca angeht, sieht die EMA keinen Zusammenhang. Darauf hätten sich keine Hinweise ergeben, so die Behörde. Dänemark, Norwegen, Island und Bulgarien hatten die Kampagne mit AstraZeneca vorsichtshalber gestoppt, weil es kurz nach Impfungen zu Thrombosen und zwei Todesfällen gekommen war.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 20:15 Uhr