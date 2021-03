EMA gibt Untersuchungsergebnisse zu Astrazeneca bekannt

Landkreis München will eigene Corona-App herausbringen

München: Künftig will der Landkreis die nächsten Öffnungsschritte mit einer eigenen Corona-App koordinieren. Dadurch soll verhindert werden, dass Bürger ihre Kontaktdaten jedes Mal neu in Listen eintragen müssen. Stattdessen sollen sie ihre Daten einmal in die App namens "Darf ich rein?" eingeben und damit digital in Veranstaltungen, Einzelhandel oder Gaststätten einchecken können. Der Landkreis München will außerdem Programme einbinden, die im Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Wird ein Gast beispielsweise nach einem Restaurantbesuch positiv getestet, soll es so ganz einfach sein, alle Kontaktpersonen zu erreichen. Außerdem soll die App in Zukunft mit weiteren Daten gespeist werden, zum Beispiel mit Corona Tests oder dem Impfstatus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 13:00 Uhr