EMA gibt grünes Licht für erste Omikron-Booster in der EU

01.09.2022 21:00 Uhr

Amsterdam: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die ersten Covid-Auffrischungsimpfungen gegeben, die an die neuen Omikron-Varianten angepasst sind. Die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna sind für Menschen ab 12 Jahren zugelassen und sowohl an den ursprünglichen Typ von Sars-CoV-2 als auch an die Omikron-Subvariante BA.1 angepasst. Die EU-Kommission muss noch formal über die Zulassung entscheiden. Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sollen die neuen Impfstoffe schon kommende Woche ausgeliefert werden. Sein bayerischer Kollege Holetschek hat die Ständige Impfkommission aufgefordert, bis kommende Woche eine klare Empfehlung abzugeben, wem sie eine Impfung empfiehlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2022 21:00 Uhr