EMA erlaubt sechs Impfungen pro Biontech-Ampulle

Berlin: In der EU sind ab sofort mehr Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer möglich. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat zugelassen, dass mit der Impfstoff-Menge einer Ampulle sechs Menschen immunisiert werden können - bisher waren es fünf. So kann die Zahl der Impfungen um 20 Prozent gesteigert werden. Außerdem hat die EU für Impfstoff-Nachschub gesorgt: Laut Kommissionspräsidentin Von der Leyen wurden 300 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs nachgeordert. Ein Viertel davon soll im zweiten Quartal bereitgestellt werden, der Rest bis Jahresende. Damit die Immunisierung in den deutschen Impfzentren weitergehen kann, will Biontech die Bundesländer heute beliefern. Erwartet werden fast 670.000 Dosen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 12:45 Uhr