EMA entscheidet über Covid-Impfstoff von Astrazeneca

Nachrichtenarchiv - 29.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie steht die Zulassung eines dritten Impfstoffs in der EU kurz bevor. Es gilt als sicher, dass die europäische Arzneimittelbehörde EMA die bedingte Zulassung des Präparats von Astrazeneca empfehlen wird. Der Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns ist deutlich billiger und leichter zu lagern als Präparate der Konkurrenz. Allerdings gibt es offenbar nicht genug Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen. Deshalb sollen in Deutschland voraussichtlich nur Menschen unter 65 Jahren damit geimpft werden. SPD-Chefin Esken fordert, dass die Impfreihenfolge nun geändert wird und vor allem Klinik- und Pflegepersonal profitiert. Der Funke-Mediengruppe sagte sie, für über 65-Jährige müssen nun umgehend alternative Impfstoffe beschafft werden. Im Impfstreit mit der EU lenkt Astrazeneca offenbar etwas ein. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet will das Unternehmen den Vertrag in Teilen veröffentlichen und mehr Impfdosen liefern als zuletzt angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 06:00 Uhr