EMA bezeichnet Astrazenca-Impfstoff als "wirksam und sicher"

Nachrichtenarchiv - 18.03.2021 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Die europäische Arzneimittelbehörde bleibt bei ihrer Einschätzung, dass der Astra-Zeneca-Impfstoff wirksam und sicher ist. Die Vorteile beim Schutz vor Covid-19 überwögen die Risiken, sagte EMA-Chefin Cooke. In mehreren EU-Staaten ist die Impfung derzeit ausgesetzt, weil es bei einigen Geimpften Berichte über Blutgerinnsel im Gehirn gibt. In Deutschand sind inzwischen 13 Fälle bekannt. Die EMA hat angekündigt, die Fälle weiter zu untersuchen. Sie will künftig im Beipackzettel auf Risiken hinweisen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.03.2021 17:15 Uhr