EM-Topfavorit Frankreich scheitert an der Schweiz

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bukarest: Bei der Fußball-EM ist Frankreich im Achtelfinale ausgeschieden. Der Topfavorit unterlag am Abend der Schweiz mit 4:5 im Elfmeterschießen. Die Schweizer treffen damit am Freitag im Viertelfinale auf Spanien. Das spanische Team hatte sich gegen Kroatien durchgesetzt - mit 5:3 nach Verlängerung. Heute will die deutsche Nationalmannschaft den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Ab 18 Uhr geht es gegen England. Außerdem spielen ab 21 Uhr Schweden und die Ukraine gegeneinander.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 06:00 Uhr