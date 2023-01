Elvis-Tochter Lisa Marie Presley stirbt mit 54 Jahren

Kurzmeldung ein/ausklappen Sonderermittler soll Dokumentenfund in Privaträumen von US-Präsident Biden klären

Washington: Der Fund von geheimen Dokumenten in seinen Privaträumen bringt US-Präsident Biden unter Druck. Nun soll ein Sonderermittler die Vorgänge untersuchen, das hat US-Justizminister Garland mitgeteilt. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass sowohl in Büroräumen als auch in einer Garage Bidens vertrauliche Unterlagen aus seiner Zeit als Vizepräsident aufgetaucht waren. Das Weiße Haus betont, Bidens Anwälte hätten umgehend das zuständige Nationalarchiv informiert. Man sei zuversichtlich, dass eine gründliche Überprüfung ergeben werde, dass diese Dokumente versehentlich verlegt wurden, sagte ein Berater des Präsidenten. Erst im Sommer hatte Bidens Vorgänger Trump für einen Skandal gesorgt, weil er streng geheime Regierungsdokumente mit in sein Anwesen in Florida genommen hatte.

